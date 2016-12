Calafell fomentarà l'ús de la bicicleta

El Plenari municipal ha aprovat per unanimitat la elaboració d'un Pla Director de foment i ús de la bicicleta, una moció proposada per la CUP

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 10:32

El municipi baixpenedesenc de Calafell elaborarà un Pla Director de foment i ús de la bicicleta. El consistori ha aprovat per unanimitat aquesta moció proposada per la CUP en el darrer ple, celebrat aquest dilluns 12 de desembre. Segons l’acord, el pla haurà de redactar-se durant el proper 2017 i comptarà amb un procés de participació ciutadana per aconseguir un document d’ampli consens social.



El Pla director haurà de tenir en compte el desenvolupament, adaptació i concreció de les estructures viàries de mobilitat en bicicleta contigües en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell. També haurà de contemplar zones d’aparcament per bicicletes, registre municipal d’aquest vehicle per identificar-les en cas de robatori i la viabilitat d’un sistema de lloguer de bicicletes. Per últim també haurà de comptar amb campanyes de conscienciació i seguretat envers la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta, la convivència entre els diversos tipus de transport i l’aprofundiment vers una cultura de major respecte cap als models de transport no motoritzat.



El portaveu de la CUP a Calafell, Ivan Montejo, ha afirmat que «aquesta és una assignatura pendent al municipi» i ha explicat que «la bicicleta no és només un vehicle de lleure, sinó un mitjà de transport sostenible, que fins i tot té retorn econòmic: cada euro invertit en genera cinc de diferents formes, fins i tot en estalvi en els serveis de salut». Per altra banda ha apuntat que el foment de l’ús de a bicicleta no necessita inversions importants, ja que hi ha fórmules, com les de convivència, «que no requereixen grans despeses».