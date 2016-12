La Ballaruga, triada per la campanya 'Los Comprometidos' de la mà de '12 meses 12 causas'

La iniciativa, a favor dels infants que pateixen a causa de l’exclusió social i la pobresa, serà vigent fins el 15 de gener

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 12:58

La Ballaruga del Vendrell ha estat una de les 12 entitats triades dins de la segona campanya Los Comprometidos, que arriba de la mà de ’12 meses 12 causas de Mediaset España’ i amb el suport de l’Obra Social la Caixa i Fundació Rosa Oriol. Aquesta campanya, a favor dels infants que pateixen a causa de l’exclusió social i la pobresa, vol recordar la llei internacional de protecció de la infància promoguda al 1990 per a garantir la igualtat, l’alimentació, l’educació i la protecció, amb el compromís d’assegurar el dret del infants a ser infants i promoure la implicació de tota la societat a favor de les entitats que treballen per fer-ho possible.



Aquesta nova campanya es va iniciar el 29 de novembre i serà vigent fins els 15 de gener. La Ballaruga dedicarà aquest ajut econòmic a nous projectes que l’entitat té en cartera per a seguir treballant en l’àmbit del lleure educatiu i tenint com a ideari la igualtat d’oportunitats per a tots els infants del municipi del Vendrell. Les persones que ho desitgin poden fer donatius a través del web www.loscomprometidos.com.



Cal dir que en la primera edició de Los Comprometidos hi van participar tots els programes de la cadena. Es van recaptar 250.000€, que es van repartir entre 11 entitats, fent possible diversos projectes dedicats a la infància.