Una cafeteria biblioteca on donar una oportunitat als nens del carrer de l'Índia ​​​​​​​

El projecte compta amb la col·laboració de la baixpenedesenca Sara Mampel

Actualitzada 11/12/2016 a les 13:29

Formar els joves «a través de l’amor i la comprensió» i assegurar un entrepà als més petits

Bombay to Barcelona library Cafe, tres mesos de vida i set persones en el projecte

El projecte Bombay to Barcelona Library Cafe està creixent, però encara necessita l’ajuda d’aquelles persones interessades en col·laborar-hi. Podeu visitar la iniciativa a la seva pàgina web www.iambecauseofyou.com, o contactar amb els responsables a través del correu amindreamsteam@gmail.com. També podeu seguir el progrés del projecte a la pàgina de facebook Bombay to Barcelona Library Cafe.

L’Amin Sheik només tenia cinc anys quan va haver de fugir de casa i viure a les estacions de tren de Bombay, on va sobreviure pels carrers pidolant i fent tasques tan diverses com netejar sabates o cantar. Després d’estar tres anys vivint aquesta dura realitat, en la qual només s’alimentava de restes de menjar i va ser víctima de tot tipus d’abusos, va ser acollit a un orfenat. Allà va tenir l’ocasió de conèixer gent a qui considerar la seva família i descobrir el significat de tenir un lloc al qual anomenar casa. El petit Amin va créixer fins a convertir-se en un home de fortes conviccions a qui les dures experiències per les quals ha passat no li han tret les ganes de somniar i de fer els seus desitjos realitat. Volia que els nens de carrer, com un dia ho va ser ell, trobessin un lloc segur que poguessin anomenar llar. I ho ha aconseguit obrint la seva pròpia cafeteria biblioteca, que compta amb la col·laboració in situ de la baixepenedesenca Sara Mampel.La idea d’engegar aquest projecte va néixer quan l’Amin va poder visitar Barcelona i va conèixer les biblioteques cafè, una realitat que el va fascinar. El jove va creure que aquest projecte podia servir per ajudar als nens del carrer i no ho va dubtar ni un moment: va decidir escriure La vida és la vida, jo sóc gràcies a tu, un llibre solidari que serviria per recaptar fons per fer realitat el seu projecte. D’aquesta manera el passat 14 d’agost va poder inaugurar la Bombay to Barcelona Library Cafe, situada al bell mig de la capital índia. L’establiment està gestionat per joves que han crescut als carrers de Bombay i persegueix un doble objectiu: proporcionar oportunitats laborals de qualitat a aquests nois i noies i facilitar l'accés a un àpat diari i a llibres a infants del carrer.La Sara Mampel, de Llorenç del Penedès, va conèixer el projecte de l’Amin a través del seu llibre. De seguida es va sentir atreta per la iniciativa i va començar a col·laborar-hi organitzant xerrades al seu promotor pel Penedès i traduint-les. Més tard va decidir anar a l’Índia a viure i involucrar-se en el projecte in situ, on està presenciant la dura realitat dels nens del carrer. Mampel explica que veure infants vivint al carrer és un fet molt freqüent a la Índia, ja que s’escapen de casa per diversos motius, com poden ser l’esclavitud o el maltractament. Si tenen sort, són acollits a l’orfenat, on se’ls cuida i educa, però quan arriben a la majoria d’edat han de deixar el seu lloc a altres nens del carrer. «Els que s’han pogut adaptar al sistema educatiu indi tenen un futur més fàcil, però els que no es tornen a trobar un altre cop al carrer –relata la llorencenca-. Aquí és on comença una de les nostres tasques».«Oferim un lloc on aquests joves puguin formar-se d’una altra manera i integrar-se a la societat amb una perspectiva humana i ecològica, fent-los responsables de la gestió de la cafeteria-biblioteca», assegura Mampel. La baixpenedesenca explica que els joves han d’aprendre tasques com atendre el públic, comunicar-se en anglès, calcular o tenir el lloc net, aspectes bàsics per nosaltres però «gens clars per ells», ja que mai els han requerit realitzar aquestes feines. «Volem proporcionar-los una educació pràctica on es puguin desenvolupar en l’àmbit que ells decideixin i els agrada –assegura la jove-. Volem educar-los a través de l’amor i la comprensió i fer-los veure que són capaços de ser qui volen ser i de crear-se una identitat».Per altra banda, també hi ha lloc pels nens més petits que viuen al carrer per tal d’assegurar-los un got de llet amb xocolata i un entrepà de forma gratuïta a través de les donacions, tant de forma internacional com dels clients de la cafeteria. A més l’establiment compta amb un espai on els dissenyadors de moda de Snehasadan poden exposar els seus treballs. Tot el profit de les ventes és pels artistes «amb l’objectiu que puguin ser els seus propis caps i evitar vendre el seu propi talent a algú que es pugui aprofitar d’ells», tal i com explica la jove.Ja han passat tres mesos des que es va inaugurar la cafeteria llibreria de Bombay, que de moment compta amb dos cuiners, dos cambrers i dos baristes que hi treballen i una dissenyadora que exposa les seves creacions. «Ara estem en un punt inicial, on tothom està trobant el seu lloc i el seu rol», explica Mampel. Tot i que no serà al cap de sis mesos quan se sàpiga si el projecte es pot sostenir per si sol, en aquests tres mesos de funcionament hi ha hagut una molt bona resposta dels clients, que han fet comentaris molt positius de l’establiment. A més també han rebut l’ajuda de voluntaris que col·laboren tant en l’aspecte culinari i barista com fent xerrades i tertúlies culturals, espectacles de música o tallers per a nens.Per altra banda, també han vist una molt bona evolució dels joves involucrats en el projecte. «Estan adquirint una visió més internacional, de manera que se'ls pot obrir una porta a oportunitats de formació professional», assegura Mampel, que explica que sovint també els visiten professionals que ofereixen classes de forma voluntària d'acord als interessos dels joves. La llorencenca assegura que si tot va bé i el projecte és sostenible s’obriran altres establiments per donar feina a altres nois i noies. Cal dir que als involucrats en el projecte se’ls està proporcionant un allotjament en un pis de lloguer, ja que sinó haurien de tornar a viure al carrer.Darrere d’aquest projecte també hi ha l’objectiu de conscienciar la societat que «tot es pot fer realitat si es lluita per aconseguir-ho» i de sensibilitzar-la envers les problemàtiques que hi ha en el nostre entorn més proper. «Estem avançant a marxes forçades cap al materialisme i estem deixant endarrere la humanitat», afirma convençuda la baixpenedesenca, que sent que l’experiència l’està permetent «créixer molt com a persona i sentir-me realitzada».