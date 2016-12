Ratificada la presó per la pediatra que va alterar l'historial de seva filla en un divorci

Va simular antecedents falsos de malalties mentals entre els familiars del pare

05/12/2016

L'Audiència de Tarragona ha ratificat la condemna a 18 mesos de presó una pediatre del Vendrell per haver alterat l'historial de la seva filla amb antecedents familiars falsos del pare, del qual s'estava divorciant, han informat aquest dilluns fonts judicials. El passat mes d'agost la doctora va ser sentenciada pel Jutjat d’Instrucció número 5 del Vendrell.



L'acord de conformitat condemna la metgesa a 18 mesos de presó per un delicte de falsificació de document oficial en concurs amb un altre de revelació de secrets.



També a pagar una multa de 1.300 euros i a indemnitzar tres afectats amb 200 euros a cadascun.



La sentència, que ha revelat el Diari de Tarragona, relata que en la seva condició de pediatre a l'ambulatori del Vendrell, l'acusada va accedir el 9 de novembre del 2005 a la història clínica de la seva filla i la va alterar.



Va afegir que l'àvia paterna patia una psicopatia no filiada, que la tia paterna patia una depressió i que l'oncle patern tenia un trastorn de personalitat.



A l'abril del 2006 va saber que aquestes manipulacions s'investigaven i va usar l'ordinador d'una altra pediatre que estava obert per esborrar aquests antecedents i afegir-los de nou, amb la qual cosa semblava que ho hagués fet l'altra doctora.