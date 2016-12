Un veí del Vendrell condueix borratxo per les costes del Garraf i acaba caient d'un pont

Els Mossos li han obert diligències penals per conducció temerària i per conduir sota la influència de l'alcohol

Redacció

01/12/2016

Els Mossos d’Esquadra han obert diligències penals a un home de nacionalitat espanyola, de 48 anys i veí del Vendrell com a presumpte autor de dos delictes, un per conducció temerària i un altre per conduir un vehicle sota la influència de begudes alcohòliques amb resultat d’accident.



Els fets van tenir lloc la tarda nit del dissabte 12 de novembre, cap a les 21:40 h de la nit, quan un conductor va alertar amb una trucada telefònica al 112 que el vehicle que anava davant d’ell a la C-31 a les costes del Garraf, sentit Vilanova, circulava de forma temerària fent ziga-zagues constantment, envaint el carril contrari, obligant als vehicles a apartar-se i reduir la velocitat per no col·lidir frontalment.



L’acompanyant del vehicle que estava veient la infracció va començar a enregistrar amb el seu mòbil la conducció temerària fins que el van perdre de vista a l’autopista C-32, a l’alçada de Sant Pere de Ribes.



Poc després, a les 22:05 hores, una patrulla dels mossos de l’Àrea Regional de Trànsit de la RPMS es va adreçar fins al pont de la BV-2111 punt quilomètric 9, terme municipal de Sant Pere de Ribes, amb motiu d’un accident de trànsit, donat que un vehicle s’havia sortit de la via i havia caigut pel pont.



Quan la patrulla va arribar al lloc de l’accident va observar que era el mateix vehicle que havia realitzat la conducció temerària, poc abans, per les costes de Garraf i que estaven buscant.



El conductor, que va resultar il·lès, es va sotmetre a la prova d’alcoholèmia amb un resultat de 0,88 mg/l, més de 3 vegades la taxa permesa legalment que és de 0’25 mg/l.



Els agents de trànsit van obrir diligències penals a l’home per dos delictes, un per conducció temerària i un altre per conduir un vehicle sota la influència de begudes alcohòliques amb resultat d’accident i el conductor serà citat en breu pel jutge de guàrdia de Vilanova i la Geltrú.