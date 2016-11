Més d'un centenar de persones van assistir a la 2a edició de 'La Nit de la Xarxa'

L'acte va reunir el teixit empresarial del Baix Penedès per fomentar la cooperació entre els emprenedors i entregar diversos reconeixements a l'excel·lència empresarial

Redacció

Actualitzada 30/11/2016 a les 10:24

El teixit empresarial del Baix Penedès es va reunir el passat 24 de novembre en la 2a edició de La Nit de la Xarxa, un acte organitzat per la Xarxa Emprenedora de L’EINA Espai Empresarial de l’Ajuntament del Vendrell. La trobada, que es va celebrar al Restaurant Priorat de Banyeres, va reunir un total de 115 persones amb l’objectiu de fomentar la comunicació i cooperació entre emprenedors i empresaris del territori i destacar l’excel·lència empresarial amb l’entrega de diversos reconeixements. Es van entregar Guardons Benjamí a les categories Actitud emprenedora, Innovació, Internacionalització, Cooperació i Trajectòria.



Els encarregats d’obrir l’acte van ser l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer; el regidor d’Emprenedoria, Ferran Trillas; i la presidenta del Consell Comarcal, Eva Serramià; que van donar la benvinguda institucional als assistents. A continuació el formador i professional de màrqueting digital, comerç electrònic i xarxes socials Lluís Serra va oferir la coferència No hi ha límits. Per altra banda, Kevin Prados i Ruben Gaón dels Nens del Vendrell van explicar la fórmula de l’èxit de la colla castellera. El sopar va comptar amb l’acompanyament musical d’Avoi Jaçç Quartet, membres de l’Associació de Músics del Baix Penedès.



Per últim es va realitzar l’entrega dels Guardons Benjamí. El premi a l’Actitud Emprenedora va ser per Smoke Box; en l’apartat Innovació es va premiar Sunet Plagues; en la modalitat Internacionalització el guanyador va ser Torclum; la secció Cooperació va ser per Teatre Espai; i per últim el guardó Trajectòria va ser per l’Impremta Ramon. Totes les empreses premiades van recollir el guardó Benjamí 2016, obra de la ceramista Roser Oter.