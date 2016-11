En llibertat el jove que va apunyalar un vigilant de seguretat a l'estació de Sant Vicenç de Calders

L'Audiència Provincial ha posat fi a la mesura preventiva que retenia l'agressor a la presó

El jove que va apunyalar un vigilant de seguretat a l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders a principis de novembre serà posat en llibertat. Tal com ha decretat l'Audiència Provincial de Tarragona i segons publica el Diari de Tarragona, «no es considera que hi hagi risc de reiteració ni risc de fuga» del fins ara pres, un jove de 19 anys anomenat Edgar C.S. Cada dilluns el noi haurà de personar-se al Jutjat, haurà d'entregar el passaport i se li prohibeix abandonar el país.Segons publica el mateix Diari de Tarragona, el vigilant que va ser apunyalat tem que l'home que ja va intentar ferir-lo una vegada intenti matar-lo. Se sent indignat i impotent, i fa extensiva la seva queixa a la resta de vigilants de seguretat que estan en la mateixa situació de perill constant que ell.Els fets van tenir lloc el passat 3 de novembre, quan un grup de joves estaven causant danys a un dels trens de l'estació del Vendrell. Els vigilants de seguretat es van dirigir cap al grup per tal d'identificar-los, però aquests es van mostrat reticents fins al punt que un d'ells va agredir al vigilant ferit amb una arma blanca. El telèfon mòbil del vigilant va salvar-li la vida, ja que segons van informar els Mossos d'Esquadra en el seu moment, aquest va rebre «l'estocada del ganivet», que d'altra manera hauria afectat al cor de la víctima i hauria estat «mortal o molt greu». Després d'una operació policial de cerca del jove aquest, amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat, va acabar a la presó com a mesura preventiva.