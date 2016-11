Troben el cadàver de la jove desapareguda en un torrent al Penedès

Un dels camins propers a la riera de Can Ferraguet, a Sant Llorenç d'Hortons

L'han trobat entre les aigües del riu Anoia al seu pas per Martorell

EFE

Actualitzada 28/11/2016 a les 10:51

Els equips de rescat han trobat aquest matí al riu Anoia, al seu pas per Martorell, el cadàver de la jove que va desaparèixer la nit del passat dissabte quan el cotxe amb el qual viatjava va quedar atrapat en un torrent a Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès).



Segons han informat fonts properes al cas, efectius de la brigada municipal de Martorell que participaven en les tasques de rescat han trobat aquest matí el cadàver entre les aigües del riu Anoia, dins del terme municipal de Martorell.



La jove estava desapareguda des de la nit de dissabte passat, quan suposadament va ser arrossegada per les aigües d’una forta riuada quan travessava a l’interior d’un vehicle una riera pròxima a la zona del càmping Can Ferraguet a Sant Llorenç d’Hortons.