Busquen una dona arrossegada per una riera a l'Alt Penedès

L’afectada viatjava en cotxe amb un home quan van ser sorpresos per l’aigua a la zona del càmping Can Ferraguet

Actualitzada 27/11/2016 a les 12:34

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge en la recerca d’una dona que hauria estat arrossegada per una riera a Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). A les 21.08 hores de dissabte es va rebre l’alerta que dues persones que anaven en cotxe s’havien quedat atrapades amb el vehicle en una riera a la zona del càmping Can Ferraguet.



Es van activar els efectius de Bombers fins al lloc i van poder localitzar un dels afectats –un home- que havia pogut sortir del vehicle i del torrent d’aigua. Segons les seves informacions, l’altra persona –una dona- hauria pogut sortir també del vehicle però hauria estat arrossegada per la riera. Durant de la nit, 17 dotacions terrestres dels Bombers –amb efectius dels GRAE de muntanya, subaquàtics i del GCR (Grup Caní de Recerca)- han estat buscant al llarg de tota la riera a partir del punt on es va localitzar el vehicle.



A primera hora d’aquest diumenge s'ha incorporat un helicòpter de rescat dels Bombers de la Generalitat i continuen les tasques de recerca per la riera de Can Ferraguet i pels seus marges. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius de la unitat subaquàtica, de la unitat de subsòl i de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra així com l’helicòpter amb càmera tèrmica. Per la seva banda, el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) hi ha desplaçat, durant tota la nit, una ambulància i un psicòleg de suport per als familiars.