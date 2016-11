Passeig solidari per denunciar els danys que han patit tres gossos en ingerir carn amb agulles a Calafell

L'esdeveniment reivindicatiu tindrà lloc el proper diumenge 27 de novembre a les 11h a la zona del passeig de Calafell

Elisabet Soler

Actualitzada 25/11/2016 a les 12:11

Fins a tres gossos han resultat ferits en menjar carn amb agulles col·locades en diversos punts de la via pública de Calafell. Per denunciar aquest fet, els afectats han organitzat un passeig solidari el proper diumenge 27 de novembre a les 11 del matí en què amants dels animals i mascotes estan convidats per unir-se contra aquesta situació i difondre els fets ocorreguts durant aquest mes de novembre.



«Volem donar a conèixer a la població aquests casos i sensibilitzar-los, ja que el que li ha passat al meu gos li pot passar a més animals o inclús també pot afectar a nens petits», explica l’Andrea Garcia, propietària de la Leyva, un dels gossos ferits per ingerir carn amb agulles. El principal objectiu de la passejada és mobilitzar-se i denunciar aquesta situació amb una pancarta. A més, també es vol conscienciar a la població d’aquest fet per tal que avisi a la policia en cas de veure algun moviment o persona sospitosa de distribuir aquest parany pels animals.



La passejada solidària recorrerà tot un tram del passeig de Calafell i la zona de la platja, lloc on s’han localitzat la majoria de trossos de carn amb agulles. «Pensem que l’objectiu de la persona que ha posat aquest parany podria ser aconseguir que els gossos no passegin per aquesta zona –explica Garcia-. Per tant, també reivindicarem el nostre dret a seguir anant a la platja amb els nostres animals». «Volem fer entendre que els animals són companys nostres, ens els estimem, i s’han de respectar encara que no t’agradin o no en tinguis», afegeix la jove.



Cal dir que l’Andrea Garcia va denunciar el cas de la Leyva a la Policia Local de Calafell i als Mossos d’Esquadra, així com també ho han fet els propietaris d'un altre gos afectat, en Marley. Ambdós han hagut de ser operats. Els agents han recollit proves i estan investigant aquests fets. Per altra banda la calafellenca també va presentar una instància a l’Ajuntament per tal de conversar amb l’alcalde, de la qual n’espera aviat una resposta.