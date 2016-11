Descobreixen que Cunit també es va dir 'Sant Christoful de Conit'

El nom apareix en un document de la primera meitat del segle XVIII referint-se a Segur de Calafell, Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú com a mateix terme municipal

Els treballs de recerca històrica que s’estan duent a través de la regidoria de Turisme i Patrimoni de Cunit ja han donat els seus primers fruits. Antigament Cunit també es va dir ‘Sant Christoful de Conit', nom que apareix en un document de la primera meitat del segle XVII referint-se al municipi.



En concret, el document es refereix amb aquesta denominació a Segur de Calafell, Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú com a mateix terme municipal. Es refereix a les ‘Regidores de Sant Christoful de Conit' com a autoritats del territori en l'època del Decret de la Nova Planta, en la qual es van eliminar les vegueries medievals i Cunit estava situat en el Corregiment de Tarragona, separat del Penedès.



El regidor de Turisme i Patrimoni, Jaume Casañas, ha afirmat que l’objectiu inicial del projecte de recerca històrica de Cunit és «recopilar la màxima informació històrica del nostre municipi». «Troballes com aquesta ens faciliten més informació i ens permeten anar escrivint i completant capítols i contextos històrics», conclou Casañas.