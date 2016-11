El Vendrell escollirà per votació popular els seus '7 tresors del patrimoni cultural'

La campanya té com a objectiu promoure i divulgar aquest patrimoni d’una manera didàctica i lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats

Actualitzada 24/11/2016 a les 14:59

La capital del Baix Penedès ha posat en marxa la campanya 7 tresors del patrimoni cultural del Vendrell, la qual s’emmarca en la voluntat del municipi de presentar la seva candidatura per esdevenir Capital de la Cultura Catalana l’any 2020. La iniciativa permetrà als ciutadans escollir per votació popular els ‘7 tresors’ del Vendrell i té com a objectiu promoure i divulgar aquest patrimoni d’una manera didàctica i lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats. A més, pretén establir noves rutes turístiques, alhora que promou la participació ciutadana.La campanya s’articularà en tres fases. En la primera els ciutadans poden presentar propostes de candidatura, des del 23 de novembre i fins al 10 de desembre, enviant la seva proposta per correu electrònic a info@ccc.cat o bé dipositant una butlleta en unes urnes que estaran ubicades durant aquests dies a l’Ajuntament del Vendrell, al Centre cívic L'Estació i a l'Oficina de Turisme de Coma-ruga. Les propostes d'elements patrimonials que es poden presentar poden ser tant de patrimoni cultural material com immaterial, natural, gastronòmic i esportiu. No està contemplada la candidatura de persones a títol individual.En la segona fase de la campanya, del 12 de desembre al 28 de desembre, les candidatures presentades i acceptades es sotmetran a votació ciutadana a través d’un formulari de votació disponible al web www.ccc.cat , o bé, presencialment, a l’Ajuntament del Vendrell, al Centre cívic L'Estació i l'Oficina de Turisme.Pel que fa a la tercera fase, a partir de la segona quinzena de gener del 2017, es durà a terme un acte per a lliurar un reconeixement a cadascun dels representants dels 7 tresors escollits. També s’iniciaran diferents accions de promoció dels elements seleccionats tant en l’àmbit nacional com internacional. Principalment, s’elaboraran newsletters en diferents versions lingüístiques, que s’enviaran a 600.000 persones de 73 països diferents, que són les que han participat activament en alguna de les 27 campanyes anteriors que l’organització Capital de la Cultura Catalana han realitzat arreu del món. També s’elaboraran peces periodístiques dels 7 tresors del patrimoni cultural del Vendrell per a publicar en els mitjans de comunicació.La regidora de Cultura, Eva M. Serramià, explica que «la campanya s’inscriu en la línia que ja duu a terme l’Ajuntament del Vendrell de seguir fent de la cultura, l’actiu més important del Vendrell, un element de projecció del municipi, de desenvolupament econòmic, i sobretot, d’integració i cohesió social». Per la seva banda, el president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha destacat la importància que siguin «els mateixos ciutadans del Vendrell els que decideixin què és el més icònic del seu patrimoni cultural i aquells que els serviran per presentar-se al món».