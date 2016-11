Un nou gos resulta ferit de gravetat en ingerir carn amb agulles a Calafell

L'animal ha hagut de ser operat i els veterinaris han extret múltiples agulles del seu interior

Actualitzada 23/11/2016 a les 17:26

Un nou gos ha resultat ferit a Calafell en ingerir carn al carrer que contenia agulles amagades al seu interior. Diari Més avançava aquest dilluns el cas de la Leyva , que estava ferida de gravetat per haver menjar una salsitxa a la plaça del Mil·lenari a Segur de Calafell amb objectes punxants.El nou cas té com a protagonista el Marley, un gos d'aigua portuguès de vuit anys que ha hagut de ser operat d'urgència després d'haver consumit carn amb agulles al carrer. La clínica veterinària que ha dut a terme l'operació, la Clínica Veterinaria Calafell Els Masos, explica que la seva propietària, la Carrie Jeziorny, va portar l'animal a la clínica perquè no es trobava gaire bé «i tenia el dubte de si havia consumit algun aliment al carrer».Els veterinaris van procedir a realitzar les proves pertinents. D'aquesta manera, les radiografies van confirmar que el gos tenia al seu interior agulles com les d'altres casos que s'han fet públics a la zona. Els veterinaris van optar per operar l'animal «per prevenir possibles problemes», tot i que expliquen que en alguns casos aquests objectes poden ser expulsats amb els excrements amb dietes amb molta fibra, però les analítiques van confirmar un «augment de glòbuls blancs, fet que podia indicar una possible infecció».Tal com va fer la propietària de la Leyva en el seu moment, des de la clínica també s'han denunciat els fets als cossos de seguretat, i es mostren oberts a ajudar els altres gossos que es trobin en la mateixa situació que la Leyva i el Marley.