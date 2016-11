Humor benèfic a Cunit

Els grups locals Fórmula Cómica i Unió Joves Cunit organitzen la gala

Actualitzada 23/11/2016 a les 16:35

L'humor serà solidari a Cunit aquest dissabte dia 26 de novembre amb la Gala Benèfica 'Tot per un Somriure', una iniciativa de les entitats locals Fórmula Cómica i Unió Joves Cunit que pretén col·laborar en la campanya solidària de Nadal de l'Ajuntament de Cunit amb una donació de joguines noves. El preu de l'entrada és de dos euros, i la recaptació total es destinarà a la compra d'aquestes joguines.Al show hi intervindran humoristes com Guillem Estadella, Edu Mutante, Jordi Paretas, Sergio Picón, Pau Duran i Jaume Garcia. La venda d'entrades tindrà lloc just abans de l'inici de l'espectacle, que donarà el tret de sortida a les 19 hores, tot i que s'obriran les portes a les 18.30 hores.