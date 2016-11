La Ruta del Xató permetrà als comensals votar la millor recepta

La temporada 2016-2017 va presentar-se ahir al Castell de Sant Creu

Actualitzada 22/11/2016 a les 09:15

La temporada 2016-2017 de la Ruta del Xató quedava inaugurada aquest dilluns al Castell de Sant Creu de Calafell. La vintena edició arriba plena de novetats i iniciatives que la presidenta de la Ruta, Núria Carbó, va explicar. Tots els amants del xató, enguany, podran votar per la millor recepta a través de les urnes situades als establiments adherits. Un procés ràpid i senzill amb la finalitat de saber amb certesa quin és el xató que més agrada.



El votant només haurà d’omplir la butlleta amb la seva millor opció i inserir-la dins l’urna. A més, el participant entrarà immediatament al sorteig d’un viatge per a dues persones a una ciutat d’Europa. El restaurant guanyador, també obtindrà aquest premi, com a recompensa de ser el millor establiment xatonaire.



A l’acte d’inauguració el gerent de Castells de Lleida, Ramon Orpinell, presentava la creació d’un portal de venda online dels paquets turístics que ofereix la ruta, amb la intenció de promocionar a tots els establiments i empreses dedicades al turisme de la zona. Marc Gascons l’ambaixador de la Ruta del Xató 2016-17 explicava que al seu restaurant el Tinars, de sempre ha fet xató i que, com a ambaixador tindrà, el xató tota la temporada.