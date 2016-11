Una gossa resulta ferida en menjar carn amb agulles a una plaça de Calafell

El propietari va veure que s’empassava una salsitxa que algú havia deixat a la vía pública

Sílvia Jiménez

Actualitzada 21/11/2016 a les 00:20

Indignació i preocupació en comprovar que no es tracta d’una llegenda urbana. Això és el que sent Andrea García després que la seva gossa, una pastor alemany anomenada Leyva, hagués de ser intervinguda d’urgència ahir després d’empassar-se unes salsitxes plenes d’agulles de cap que algú havia deixat a la via pública, a la plaça del Mil·lenari a Segur de Calafell.



Tot va succeir ahir, cap a dos quarts d’una del migdia quan el seu pare, Carlos García, va anar a fer un passeig amb la gossa a la zona, a la plaça del Mil·lenari.



«El meu pare estava recollit els excrements de la gossa i, quan s’ha girat a dipositar la bossa, ha vist que la Leyva s’estava menjant alguna cosa. Li ha volgut treure, però s’ho ha empassat», explicava ahir l’Andrea García. Carlos García va comprovar que hi havia altres trossos de salsitxes a terra i els va remoure per comprovar que no duien res a dins. Aleshores és quan l’home va haver de sortir corrents per portar la gossa cap al veterinari: dins de cada tros de carn hi havia fines agulles de cap, que poden ser letals en contacte amb els òrgans. Un cop al veterinari, les plaques van deixar al descobert fins a cinc agulles de cap a l’estómac de la Leyva.



«En el transcurs per fer-li una segona placa, les agulles ja anaven de camí a l’intestí. El veterinari ens ha dit que, d’alguna manera, el fet que les agulles estiguessin recobertes encara de la carn ha evitat que perforessin la paret estomacal de la Leiva de forma immediata. Però són letals i no hem d’oblidar que estaven a terra, a escassos metres d’un parc infantil, a 25 metres de la zona fitness de la plaça», diu Andrea Garcia.



La Leyva es troba recuperant-se a casa, però la seva vida perilla encara. «Té molts dolors i hi ha possibilitats que no ho superi», diu l’Andrea García, qui avui denunciarà davant de la policia i l’Ajuntament el seu cas.