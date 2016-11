El Vendrell parlarà sobre com afectaria la independència de Catalunya al sector empresarial

La conferència 'Quin impacte econòmic tindrà la independència sobre les empreses?' tindrà lloc l'11 de novembre a les 19.30h a la Sala Pau Casals

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 13:10

Com quedaria l’economia en una Catalunya independent i com afectaria al sector empresarial? Aquesta és la principal pregunta que es tractarà i es resoldrà en la conferència Quin impacte econòmic tindrà la independència sobre les empreses?, organitzada per l’ANC del Vendrell i que tindrà lloc el proper 11 de novembre a les 19.30h a la Sala Pau Casals. La xerrada anirà a càrrec de l’economista i membre d’economistes per la independència, David Ros i Serra, i el membre de la PIMEC Ignasi Sayol.



En aquesta conferència es respondran diverses preguntes relacionades amb l’efecte que tindria la independència de Catalunya en l’àmbit econòmic. Algunes de les qüestions que es tractaran seran la viabilitat econòmica de Catalunya, què passaria amb els estalvis i les pensions, com s’articularia l’hisenda catalana i l’encaix del nou Estat a Europa i al món.