Queixa contra un jutge del Vendrell per les execucions hipotecàries

Diverses entitats denuncien que «vulnera els drets dels desnonats» i presenten més de 4.000 firmes

Actualitzada 03/11/2016 a les 21:46

Representants de diversos col·lectius, així com alguns ciutadans a títol individual, han presentat una queixa, acompanyada amb més de 4.000 signatures, contra el jutge del Vendrell encarregat de les execucions hipotecàries.



Representants l’Associació Estafats per la Banca, el moviment Ni Dació Ni Pagament i 500x20 es concentraven dimecres davant de les portes dels Jutjats del Vendrell per lliurar la queixa, a través de la qual denuncien el presumpte «incompliment sistemàtic» de la llei per part d’aquest jutge en les execucions hipotecàries i per tant, la suposada vulneració dels drets dels desnonats. Durant la protesta, una cinquantena de persones van cridar consignes contra els desnonaments i van mostrar pancartes reivindicatives a les portes dels jutjats del Vendrell.



Els representants de les entitats que van protagonitzar la concentració, demanen que el jutge i el seu secretari siguin apartats de la carrera judicial o que, com a mínim, siguin traslladats dels Jutjats del Vendrell. Denunciaven que el Codi Civil, es vulnera reiteradament en tots els desnonaments de forma sistemàtica; una pràctica, que, segons aquests, queda impune. Els col·lectius en defensa d’un habitatge digne per a tothom han demanat una reunió amb la jutgessa degana del Vendrell i resten a l’espera.