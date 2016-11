En marxa les actuacions de millora del torrent de Llorenç del Penedès

Tram del torrent de Llorenç on es fan els treballs.

Es farà una retirada selectiva d’una espècie vegetal invasora i accions per evitar la seva reproducció

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 14:13

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat aquesta setmana diverses actuacions que tenen l’objectiu de millorar l’estat del torrent de Llorenç del Penedès, que transcorre pels municipis de Llorenç i Banyeres del Penedès. Concretament es realitzaran treballs per garantir la circulació de l’aigua, evitar taponaments en cas d’avingudes i eradicar espècies vegetals que no són pròpies d’aquest ecosistema. El pressupost per dur a terme aquestes actuacions és superior als 27.600 euros.



Els treballs es dividiran en dos trams, amb una longitud total d’1,5 quilòmetres. Principalment es retirarà de manera selectiva la vegetació que pugui dificultar la circulació de l’aigua, principalment canya americana, que és una espècie vegetal invasora. Posteriorment s’aplicarà, de forma controlada i segura, productes que evitin el seu creixement i reproducció.