Alerten que falsos tècnics d'Aigües Tomoví fan visites a les llars del Vendrell

Demanen les factures d’aigua per comprovar si es compleixen les condicions per poder optar a la lectura intel·ligent dels comptadors

Actualitzada 03/11/2016 a les 21:54

L’Ajuntament del Vendrell ha publicat un ban a través del qual s’alerta a la ciutadania de la presència de falsos tècnics d’Aigües Tomoví –l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua– que realitzen visites a les llars del municipi.



Segons el consistori, s’ha detectat que hi ha persones que passen per les cases demanant les factures d’aigua per, segons la informació que s’ha rebut per part d’alguns ciutadans, analitzar-les i comprovar si es compleixen les condicions per poder optar a la instal·lació de sistemes intel·ligents de la lectura de comptadors.



La concessionària, Aigües de Tomoví, ha informat que no té res a veure amb aquestes visites a domicilis particulars per demanar dades sobre les factures, «ja que, si mai es volgués certificar alguna dada, seria l’empresa que la facilitaria al particular per corroborar-la». Aigües Tomoví ha habilitat el telèfon 900 812 781 per a aquells ciutadans que vulguin obtenir més informació i resoldre qualsevol dubte. Tanmateix es poden adreçar a les oficines d’Aigües de Tomoví, al carrer de les Carnisseries.