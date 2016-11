Un jove apunyala un vigilant de seguretat a l'estació de Sant Vicenç de Calders

El telèfon mòbil de l'home l'ha salvat i no ha resultat ferit de gravetat; l'agressor i un acompanyant han estat detinguts a un carrer proper a la zona

Actualitzada 03/11/2016 a les 20:04

Un vigilant de seguretat de l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, ha estat apunyalat per un jove aquest dijous a la tarda. Els fets han tingut lloc al voltant de les tres de la tarda, quan un grup de joves es trobaven causant danys i molèsties en un dels trens de l'estació. Els vigilants de seguretat s'han dirigit cap al grup per tal d'identificar-los, però aquests s'han mostrat reticents fins al punt que un d'ells ha agredit a un dels vigilants amb una arma blanca.



L'home, però, no ha resultat ferit de gravetat, ja que segons informen Mossos d'Esquadra, sembla ser que l'estocada del ganivet ha estat rebuda pel telèfon mòbil del vigilant, que portava a la butxaca a sobre del cor. D'altra manera, segons Mossos, la ganivetada hauria sigut «mortal o molt greu». Després d'aquests fets, el grup de joves ha marxat de l'estació, i el cos de Mossos d'Esquadra s'ha mobilitzat per tal de detenir-los. L'operació policial ha localitzat a dos dels joves -l'agressor que ha atacat el vigilant i un dels companys-, un de 19 anys i d'Hospitalet de Llobregat, i l'altre de 21 anys i de Gelida.



Els agents imputen a l'agressor del delicte de temptativa d'homicidi, i compartits amb el segon jove, d'amenaces, danys, resistència i desobediència a agents de l'autoritat. La investigació policial segueix oberta.