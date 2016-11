L'esdeveniment va comptar amb la participació de 400 corredors i prop de 200 voluntaris

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 10:32

Un total de 400 corredors van participar el passat 23 d’octubre la 30ª Mitja Marató solidària del Vendrell, que enguany ha recaptat un total de 2.739,59 euros a favor del Centre d’Educació Especial Garbí per seguir millorant les seves instal·lacions esportives. L’esdeveniment esportiu, que va començar a les 9.30h, va comptar amb una la mitja marató, una cursa de 10 quilòmetres, una de 5 quilòmetres i les curses infantils de de 325 m, 800 m, 1 milla i de 100 m «Specials». Aquesta darrera cursa va ser la més emotiva, especial i que va servir per tancar l’acte donant el màxim protagonisme als veritables protagonistes d’aquesta 30a Mitja Marató del Vendrell solidària que va anar a favor del CEE Garbí.



El regidor d’Esports del Vendrell, Ferran Trillas va agrair la participació als 400 corredors i als gairebé 200 voluntaris que van fer possible l’èxit d’aquesta edició de la Mitja. Trillas, també va agrair a la comissió organitzadora, encapçalada pel Club Runners El Vendrell, a l’Ampa del CEE Garbí, CE Penedès Costa Daurada i FunSports. Per la seva banda, el membre de Club Runners El Vendrell Sergi Calatayud va valorar positivament aquesta nova edició de la cursa i també va reconèixer la tasca dels voluntaris. L’acte va acabar amb l’entrega de premis als guanyadors i el sorteig de més de 30 regals.