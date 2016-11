La IV Enramada de l'Arboç ven més de 14.000 degustacions

L'esdeveniment gastronòmic ha doblat les vendes en només dos anys

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 15:59

L’Arboç va acollir aquests 28 i 29 d’octubre la quarta edició de l’Enramada, que ha doblat les vendes en només dos anys i ha superat per primera vegada la xifra de 14.000 degustacions venudes.



L’esdeveniment gastronòmic va comptar amb 18 expositors participants. Alguns d’ells van acabar el gènere dissabte a la nit, fruit del gran nombre de persones que van assistir a la mostra. Per altra banda, també van assistir a l’Enramada personatges rellevants en el món gastronòmic com el mestre forner Xavier Barriga o el president de l’Acadèmia Tastavins de Vilafranca del Penedès, Joan Tarrada.



«L’Enramada ha fet que l’Arboç sigui el centre enogastronòmic de tot el Penedès durant el cap de setmana», ha afirmat el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Alfons Ribas, que ha destacat que «l’objectiu d’omplir de visitants la vila s’ha complert amb escreix».