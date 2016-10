Dotze establiments participaran en la 3a Ruta dels Platets de l'Arboç

En l'esdeveniment, que començarà en 11 de novembre, s'oferirà una ració més cervesa o copa de vi a un preu de 2,50 euros

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 12:01

La vila de l’Arboç acollirà els caps de setmana de l’11, 12 i 13 i el 18, 19 i 20 de novembre la 3a edició de la Ruta dels Platets, organitzada per la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Arboç amb la col·laboració d’Estrella Damm i El Rasclet Viatges. Enguany un total de dotze establiments oferiran el seu platet més el quinto de cervesa o copa de vi a un preu de 2,50 euros, com en les edicions anteriors.



Cada establiment participant presentarà un platet original amb propostes gastronòmiques diverses i variades, elaborades amb productes de qualitat i proximitat, que inclouen carn, peix i verdura, entre d’altres. Els locals de restauració que prendran part d’aquest esdeveniment gastronòmic són Tomis, La Mossegada, Atipa't Cosme, Manhattan, Cal Un Geni, Sant Jordi II, El Bon Vi, Els Fanals, L'Arbocenc, Can Freixas, La Botànica i el Café de la Rambla.



Els usuaris que vulguin participar en la ruta tot tastant les diverses creacions culinàries rebran una butlleta de participació que segellaran els establiments cada cop que es consumeixi un platet.

Les persones que presentin la butlleta de participació amb 9 dels 12 segells tindran com a premi una ampolla de cava Benet d’Aviana de Cevipe, que podran passar a recollir per l’Oficina de Turisme de l’Arboç fins a esgotar existències. Els usuaris que presentin els 12 segells tindran dret a votar quina ha estat el millor platet i el platet més original, i també entraran en el sorteig de tres premis: Un Cofre Vip “Estància amb sopar tradicional + visita a celler”; Una nit en hotel a la Costa Brava; i un Altaveu portàtil sense fil Phillips A10/00.