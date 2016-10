CaixaBank inaugura l'oficina de nou model Store el Vendrell

L’oficina està ubicada al 16-18 de la carretera Doctor Robert, al centre de la ciutat

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 15:35

L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, van presidir l’acte d’inauguració de l’oficina de nou model Store El Vendrell, que va tenir lloc el passat dimecres 26 d’octubre. En l’acte dedicat a la nova oficina, situada a la carretera Doctor Robert número 16-18, va comptar amb l’assistència de prop d’un centenar de clients. L’oficina compta amb una superfície de més de 600 m2, disposa de 12 empleats i gestionarà més de 6.900 clients.



L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, va agrair a CaixaBank que hagi triat la capital del Baix Penedès per acollir una oficina innovadora com la Store. Per la seva banda Jaume Masana va destacar que l’objectiu final de la nova oficina és oferir el millor servei als clients de la comarca.



Les oficines Store representen un nou model d’atenció personal que es va iniciar el 2013 amb les oficines A de l’entitat. La Store del Vendrell ha estat la oficina numero 27 d’aquest model a Espanya, i consolida a CaixaBank com un referent en innovació i en qualitat de servei. Aquests equipaments pretenen donar resposta als comportaments i necessitats dels clients actuals i aproximar-se al món del comerç retail, tot millorant l’experiència de compra del client dins de l’oficina.