L'edifici de l'Ajuntament de Llorenç es convertirà en dos habitatges socials

S'ha construït un nou edifici consistorial a la Rambla Marinada

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 18:06

Part de l’actual edifici de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, situat al número 1 de la plaça de la Vila, s’adaptarà per convertir-lo en dos habitatges socials en el moment en què el consistori es traslladi al nou edifici construït al número 27 de la Rambla Marinada. Tal i com explica el grup municipal Decideix Llorenç en el seu blog, l’equip de govern va anunciar la possibilitat de dur a terme aquesta acció en el ple del passat 27 de juny. La notícia, però, s’ha confirmat en el darrer número de la revista municipal iLlorenç, en la qual s’explica que el Consell Comarcal serà l’encarregat de gestionar aquesta oferta residencial per «persones amb necessitat».



Aquests seran els primers pisos socials existents a Llorenç del Penedès, on actualment les famílies desnonades o amb dificultats econòmiques s’han de traslladar fins el Vendrell per acollir-se a aquest tipus d’habitatge. Segons informa Decideix Llorenç en el seu espai virtual en base a dades facilitades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), al municipi hi ha un mínim de 20 famílies en risc de patir un desnonament.