Marxa lenta entre Cunit i Segur per reclamar la gratuïtat de la C-32

Veïns, empresaris i partits reclamen solucions ls problemes de mobilitat a la zona

Actualitzada 28/10/2016 a les 19:25

La Coordinadora de Calafell -formada per associacions de veïns, empresaris i partits polítics- ha realitzat una nova protesta al Baix Penedès per reclamar la gratuïtat de l’autopista C-32.



A les set de la tarda s'ha iniciat una marxa lenta a peu per la carretera C-31 entre els municipis de Cunit i Segur de Calafell.



Des de la coordinadora expliquen les seves reevindicacions: «No només demanem que s’aixequin les barreres, sinó que volem una alternativa de via ràpida. La C-31 ja no s’hauria de dir així ja que està considerada una rambla urbana».