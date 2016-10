Cunit congela els impostos i taxes municipals de cara al 2017

El plenari aprova baixar el mínim del rebut fraccionat dels 50 als 30 euros

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 09:42

El ple de l’Ajuntament de Cunit ha establert el tipus del 1,054% de l’Impost de Béns Immobles pel 2017, fet que permet preveure que la recaptació sigui la mateixa que en 2016, segons ha informat a través d’un comunicat. El plenari cunitenc congelava els tributs de cara al pròxim exercici el passat dilluns. Pedro Ruiz, regidor d’Hisenda Pública, deia que «el govern hem portat al Ple una proposta que continua en la línia de fiscalitat sostenible i segueix apostant per no incrementar la factura fiscal a la ciutadania de Cunit. Per això, de nou congelem la recaptació dels tributs, en una etapa clarament marcada pels Plans d’Ajust». Tanmateix, el ple baixava el mínim del rebut fraccionat de 50 euros a 30. Fins ara, els imports mínims a pagar provinents del fraccionament dels tributs era de 50 euros. Per tal d’alleugerir el pagament mensual dels impostos i taxes a la ciutadania, l’equip de govern ha acordat rebaixar l’import a 30 euros.



Pel que fa a l’IBI, IAE i guals, es va aprovar l’adaptació al model suggerit per BASE. L’única novetat és la regulació de la taxa d’entrada de vehicles (Guals) i la del preu públic de recollida de residus comercials. Pel que fa a l’ordenança d’entrada i sortida de vehicles, es rebaixa la tarifa a tallers mecànics i s’arrodoneixen els imports de les tarifes a particulars suprimint els decimals. Aquesta ordenança ja no contempla la regulació de la taxa per càrrega i descàrrega. La novetat en aquesta ordenança és la incorporació de les tarifes a benzineres i establiments que no estaven dins de la regulació per l’entrada i sortida de vehicles. Pel que fa a la taxa de la recollida de la brossa comercial, el rebut es girarà al propietari de l’establiment.