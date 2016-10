Calafell busca un responsable de promoció d'accions 'Pet Friendly'

La seva tasca consisteix en donar una empenta a actuacions que facin del municipi un espai amable pels animals domèstics

Actualitzada 26/10/2016 a les 16:16

Si ets un amant dels animals domèstics aquesta feina és per tu. L’Ajuntament de Calafell ha publicat en la seva borsa de treball una oferta de Responsable de promoció d’accions ‘Pet Friendly’. La seva tasca consisteix en donar una empenta a actuacions que facin del municipi un espai amable pels animals domèstics, com per exemple generar i desenvolupar campanyes de convivència i sensibilització ciutadana emmarcades en aquest àmbit.El contracte és de 20 hores setmanals i 6 mesos –de noviembre a maig- i té una retribució orientativa de 597,80 euros bruts mensuals. Pel que fa als requisits, demanen una persona que posseeixi un grau preferentment en màrqueting o administración d’empreses, que estigui a l’atur i domini el català i castellà, tot i que també es valorarà l’anglès.Com a requisits especials, demanen que el candidat sigui sensible envers els animals (Especialment gats i gossos). També valoraran tenir coneixements en creació i gestió de pàgines web, capacitat de treball en equip, adaptabilitat, responsabilitat i lideratge de projectes.