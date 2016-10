El constructor s’havia compromès a aixecar un immoble a la Bisbal del Penedès

Actualitzada 25/10/2016 a les 11:09

La fiscalia sol·licita una pena de tres anys de presó per a un constructor que va desaparèixer amb 45.000 euros que un home li havia pagat per construir-li una casa a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Segons el ministeri fiscal, els fets es remunten al setembre del 2010 quan el processat es va comprometre a construir un habitatge a un home en un termini aproximat de quatre mesos i amb un cost de 95.500 euros, tot i que tenia la intenció de no construir-lo mai per obtenir un benefici il·lícit. El client va lliurar al constructor fins a 45.000 euros entre el novembre del 2010 i l’abril del 2011 i va pagar més de 4.200 euros per obtenir les llicències d’obra. Segons la fiscalia, però, des d’aleshores no ha pogut localitzar al constructor ni aquest s’ha posat en contacte amb ell per donar-li explicacions sobre la construcció de l’habitatge o la devolució dels diners.



El processat, administrador únic d’una societat immobiliària, s’havia compromès a construir una casa en un terreny situat a la urbanització Priorat de la Bisbal del Penedès. El client el pretenia adquirir per viure-hi amb la seva família. Com a conseqüència de l’acció del processat, però, va haver de llogar un pis pel qual paga uns 600 euros mensuals des del novembre del 2011.



Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte d’estafa pel qual sol·licita una pena de tres anys de presó i una multa de 3.000 euros. A més, en concepte de responsabilitat civil demana al constructor que retorni al perjudicat els 45.000 euros que li va lliurar, així com els més de 4.2000 euros que va pagar per les llicències. El judici se celebrarà el 3 de novembre a l’Audiència de Tarragona.