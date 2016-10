El president de l'ANC Jordi Sànchez explicarà els «passos que cal seguir» al Vendrell

La conferència tindrà lloc el dijous 27 d'octubre amb el títol 'Referèndum o Referèndum: La clau per la independència'

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 19:56

El Teatre Àngel Guimerà (TÀG) del Vendrell acollirà, el proper dijous 27 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, una conferència-col·loqui amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Aquesta xerrada porta per títol 'Referèndum o Referèndum: La clau per la independència', on Sànchez hi «farà un breu repàs de tot el que està succeint i aportarà claredat sobre els passos a seguir, d’ara en endavant», asseguren des de l'ANC del Vendrell.



En aquest esdeveniment es pretén donar una «visió més clara de tot el context socio-polític que s'està vivint», fent referència al referèndum i a la independència de Catalunya.