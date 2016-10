La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret inaugura l'Agro-Tast del Vendrell

L'espai ofereix productes cooperatius de qualitat i proximitat i promou la dinamització cultural amb diverses activitats

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 11:54

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, va inaugurar el passat dissabte a la tarda l’agro-botiga Agro-Tast del Vendrell, la marca de les agro-botigues de Cevipe que ofereix productes cooperatius de qualitat i proximitat i alhora promou la dinamització cultural amb actes com exposicions, maridatges o concerts. Serret va voler destacar l’esforç realitzat per oferir aquest tipus d’espai, el qual «ajuda a donar el valor que es mereix al producte cooperatiu i l’acosta a la población oferint-li productes de qualitat a preus competitius».



També van ser presents en l’acte l’alcalde del municipi, Martí Carnicer, i el President executiu de Cevipe, Xavier Farré. Carnicer va destacar la importancia de la Cooperativa del Vendrell hagi sabut renovar-se i modernitzar-se. A més, també va aunciar que s’estudiaran totes les possibilitats per actualitzar l'edifici de la Cooperativa i convertir-lo en un espai pel municipi. Per la seva banda, Farré va voler destacar i reconèixer l’anterior Junta rectora, els membres de la Cooperativa i totes les persones que han fet possible aquest espai.