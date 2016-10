Discrepàncies sobre les presumptes tortures d'un Mosso d'Esquadra

El Ministeri Públic creu que els fets només són coaccions i la defensa del policia demana l’absolució

Moisés Peñalver

Actualitzada 20/10/2016 a les 23:09

Un inicial cas de coaccions, comès presumptament per un caporal dels Mossos d’Esquadra el 2008 a El Vendrell, s’ha convertit en el judici en unes presumptes tortures, acompanyades d’amenaces, que no van quedar acreditades. L’artífex d’aquest canvi ha estat l’advocat Serra Martí, acusador particular que defensa que el seu representat va ser víctima d’aquests delictes per part del policia.



Si el Ministeri Públic, representat en la figura del president de la Fiscalia Provincial de Tarragona, només considera que es tracta d’una falta de coaccions, la defensa –que representa els interessos de la Generalitat– encara va més enllà i creu que els fets jutjats no han de ser considerats ni delicte, ni tan sols falta, i, per tant, demana la lliure absolució. La vista oral va començar ahir a la secció quarta de l’Audiència Provincial de Tarragona amb la testifical de diversos agents, tant del cos dels Mossos d’Esquadra com de la Guàrdia Civil, encarregada de transcriure les trucades i fer l’informe del cas denunciat al Jutjat de Guàrdia del Vendrell.



A l’acte de la vista oral han declarat els agents, alguns via videoconferència des de Tortosa i València, però poca cosa s’ha pogut esbrinar a jutjar per la duració dels interrogatoris. Els fets que es jutgen van iniciar-se presumptament al mes de maig de l’any 2008. Segons els fets que relata el fiscal a les seves conclusions, el caporal va trucar la víctima utilitzant un pseudònim en sis ocasions «minant la seva llibertat», compel·lint-lo a què anés a la comissaria per col·laborar a una investigació sobre tràfic de drogues en el qual n’estava implicat. Per aquest motiu va ser detingut el 21 de maig del 2008 i posat a disposició judicial. Mentre es trobava a les dependències policials –sempre segons narra el fiscal– va prometre al caporal dels Mossos que donaria informació sobre una important partida de drogues.



Tots dos van quedar d’acord en el fet que el detingut tornaria a les dependències policials l’endemà, però no va tornar. Així que el caporal el va trucar amb una certa intensitat, amb frases entre les quals es trobaven te voy a hacer la vida imposible o si quieres tener miedo, lo vas a tener de verdad. Es dóna la circumstància que una d’aquestes trucades les va rebre la víctima quan es trobava al jutjat denunciant el policia. Les tortures, en cas de ser físiques, a les que fa referència l’advocat acusador requerien que el detingut estés a les dependències policials, cosa que no s’ha acreditat.