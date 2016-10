La Fira de Santa Teresa compta un any més amb una gran afluència de visitants

L'Ajuntament i els expositors fan un balanç molt positiu de l'esdeveniment, celebrat el passat cap de setmana

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 14:11

L’Ajuntament i els expositors valoren molt positivament l’acollida que ha tingut la Fira de Santa Teresa 2016, que va tenir lloc el passat cap de setmana del 14 al 16 d’octubre i va comptar amb «una gran afluència de públic en els diferents espais».



Cal destacar que la Fira s’ha ampliat a nous àmbits per donar espai a la diversitat d’activitats econòmiques, com són l’agricultura ecològica, els productes km 0, la robòtica i els videojocs. També es va donar cabuda a les últimes tendències amb la primera fira Fet a mà. Per altra banda, es va mantenir l’espai de recreació històrica de la Fira d’Abans a la carretera del Dr. Robert i les parades d’artesania van tornar a ocupar el c/ Cafès.



Un dels llocs més concorreguts pels visitants va ser la zona gastronòmica de tastos, que va compartir espai a la Rambla amb la mostra multisectorial i va comptar amb actuacions musicals en directe al vespre. L’automoció, que continua mantenint la seva ubicació a l’aparcament del Pèlag, va ampliar el nombre d’expositors i de marques i també va comptar amb una bona concurrència de visitants.



Pel que fa a la vessant cultural i festiva, els assistents van poder gaudir del concurs de sardanes, de les cercaviles populars, dels versos dels Diables i del concert del 30è aniversari del Bou de Foc, entre d’altres actes programats. Cal remarcar la diada castellera de Santa Teresa, en la qual va tenir lloc una nova demostració de superació dels Nens del Vendrell, que va descarregar el primer castell de nou amb folre de la seva història, i la primera construcció de deu descarregada a la plaça Vella, a càrrec de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona.



El regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, es mostra satisfet pel desenvolupament de la Fira i per la important afluència de visitants que s’ha tingut durant tot el cap de setmana, però ha expressat que encara falta aconseguir singularitzar-la.