Cinc anys de presó per propinar cinc ganivetades a un home al Vendrell

Actualitzada 18/10/2016 a les 12:39

La fiscalia sol·licita cinc anys de presó per a Andrés Felipe M.M., un home d’origen colombià que està acusat de propinar fins a cinc ganivetades a Malid E.K., de nacionalitat marroquina, al Vendrell. Els fets es remunten al 3 d’agost del 2013, quan tots dos van coincidir a l’interior d’una barberia del carrer Rabassaires. Segons el ministeri fiscal, el processat va agafar l’altre home del braç i el va obligar a sortir al carrer i, tot seguit, van començar a discutir per uns fets ocorreguts uns dies abans. Aleshores, Andrés Felipe M.M. va treure una navalla de tipus papallona de la butxaca i la va clavar a l’espatlla de Malid E.K. Després, l’home d’origen marroquí es va apropar de nou a l’individu que l’acabava de ferir i van continuar discutint i agredint-se mútuament. Per aquest motiu, Malid E.K. està processat per una falta de maltractament i s’enfronta al pagament d’una multa de 300 euros. Finalment, l’home que duia la navalla va tornar a agredir l’altre individu, en una ocasió a l’esquena i tres vegades més al pit, amb la intenció “d’acabar amb la seva vida”.



Després de propinar les ganivetades, Andrés Felipe M.M. va abandonar ràpidament el lloc dels fets, mentre que Malid E.K. va entrar a la barberia, va agafar unes tisores i en va sortir a la recerca del seu agressor, “a qui no va poder arribar a conseqüència de l’abundant sagnat”, segons l’escrit de fiscalia.



La navalla utilitzada tenia una fulla de 6 centímetres, que es convertien en 13,6 centímetres un cop oberta del tot. L’arma, de color platejat, no està prohibida. Les ferides que va patir la víctima van trigar dos mesos en curar-se, dels quals onze dies els va passar a l’hospital, i li han quedat diverses cicatrius.



Per la seva banda, Andrés Felipe M.M. no va patir cap lesió com a conseqüència del forcejament amb Malid E.K. Tot i això, la fiscalia atribueix a aquest home una falta de maltractament d’obra -en aplicació de l’antic Codi Penal- per la qual sol·licita una multa de 300 euros.



Pel delicte d’homicidi en grau de temptativa, el ministeri fiscal demana una pena de cinc anys de presó per a Andrés Felipe M.M., la prohibició de comunicació i d’aproximació a menys de 500 metres de l’altre individu durant un període de set anys.



A més, la fiscalia reclama una indemnització de 4.000 euros en concepte d’incapacitat temporal, més l’import que es determini en execució de sentència per les seqüeles patides. El judici se celebrarà el 2 de novembre a la Secció Segona de l’Audiència de Tarragona.