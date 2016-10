Un turisme pateix una sortida de via a Banyeres del Penedès sense causar ferits

El vehicle s'ha accidentat aquest dilluns a les 2h de la matinada a l'AP-7

Redacció

Actualitzada 17/10/2016 a les 08:48

Un turisme ha sortit de la via aquest dilluns a les 2 de la matinada al quilòmetre 212 de l'AP-7, a l'alçada del municipi de Banyeres del Penedès. Els quatre passatgers del cotxe han resultat il·lesos.



Per altra banda, s'han produït dues sortides de vehicles més, també sense ferits, a Ulldecona. Per una banda, un turisme es va accidentar aquest diumenge a les 23h al quilòmetre 10,5 de la TV-3319 amb un il·lès. Per altra banda, un altre turisme va sortir de la via també amb un il·lès al quilòmetre 4 de la T-331.