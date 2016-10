El PSC trenca el pacte de govern amb BNY i ICV a Banyeres del Penedès

La socialista Ana Ordóñez acusa el partit de l’alcalde Amadeu Benach de «manca de lleialtat, informació, diàleg i transparència»

El grup municipal del PSC a Banyeres del Penedès ha donat aquest dilluns per trencat l’acord de govern amb BNY i ICV. Els tres regidors de la formació socialista han decidit passar a l’oposició senyalant especialment la manca d’entesa amb el partit local BNY-Un Nou Banyeres, que encapçala l’alcalde Amadeu Benach. Segons Ordóñez, la formació de Benach ha demostrat falta de «lleialtat, informació, diàleg i transparència», i ha assegurat que la situació que es vivia a l’executiu era «insostenible» degut al «menyspreu i faltes de respecte» per part de BNY. «No podem continuar sostenint un govern que ha perdut la seva raó de ser fundacional», ha etzibat la cap de files del PSC a Banyeres. Amb la sortida dels socialistes del govern, BNY i ICV queden en minoria al capdavant de l’executiu, amb 5 regidors (4 de BNY i 1 d’ICV) dels 11 que formen el ple.



La socialista Ana Ordóñez ha recordat que el pacte subscrit amb BNY i ICV establia un compromís per «impulsar un govern de progrés», i ha lamentat que la manca d’entesa ho hagi impedit. El PSC ha acusat els fins ara socis de govern de ser partícips d’un «joc de cadires», mentre ha defensat que l’objectiu del partit era «renovar» la manera de fer política, amb més participació ciutadana.



Ordóñez ha remarcat que aquesta nova voluntat política «requeria consens i molt de diàleg» i ha senyalat directament el grup de BNY de «no voler fer-ho». «Ens han portat a la decisió de trencar el pacte, d’acord amb els nostres principis i compromisos assumits amb la ciutadania i publicitats durant la campanya electoral», ha justificat.



Finalment, Ana Ordóñez ha apuntat que el pas dels quatre regidors socialistes a l’oposició de l’Ajuntament de Banyeres «no vol dir en cap cas l’abdicació de les responsabilitats». En aquest sentit, s’ha compromès a mantenir els objectius inicials i s’ha mostrat punyent vers els seus ex companys de govern: «Tenim la convicció que Banyeres té futur, però aquest futur no ha d’estar condicionat ni per egocentrismes ni per menyspreus intolerables».