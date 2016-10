Detecten traces de legionel·la a dues escoles de Calafell

Les quantitats detectades no són suficients per implicar risc de contagi

Redacció

17/10/2016

Les anàlisis rutinàries que es fan periòdicament a tots els equipaments de Calafell han detectat traces lleus de legionel·la a les conduccions d’aigua de dues escoles del municipi. Concretament, a l’escola Santa Creu i a l’escola Mossèn Cinto Verdaguer. Les quantitats detectades no són suficients per implicar risc de contagi de la malaltia. No obstant això, i com està prescrit fins i tot en aquests casos, l’Ajuntament ha activitat immediatament els protocols de seguretat previstos.



Fins a nou avís no es podran fer servir les aixetes als dos centres. Pel volum de bactèria detectada, no cal tancar portes. A més, segons expliquen des del consistori, aquest dimarts es realitzarà el tractament químic indicat, amb productes hiperclorats, i es prendran noves mostres. Finalment, s’obriran dos cops al dia durant i es mantindrà la temperatura dels escalfadors d’aigua al màxim, ja que la bactèria de la legionel·la no sobreviu a les altes temperatures.



Mentre noves anàlisis no donin un resultat negatiu, es garantirà l'abastiment d'aigua amb dipòsits, amb cabal provinent de fora dels centres, i amb aigua embotellada. En atenció al fet que es tracta de dues escoles amb un gran nombre d’alumnes, i per evitar aglomeracions als punts de subministrament alternatius, l'Ajuntament aconsella que els infants portin una ampolla d’aigua de casa.



També segons assenyalen fonts municipals, les famílies amb nens a les dues escoles han estat informades immediatament de la situació i de les mesures adoptades. L’Ajuntament, segons afirma «ho fa públic per evitar la rumorologia i l’alarmisme que sovint es produeixen en aquestes situacions».