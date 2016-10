Desconvoquen la vaga a Bergé Logística a la fàbrica Saint Gobain de l'Arboç

La plantilla i la companyia han assolit un principi d’acord que ara haurà de ratificar l’assemblea de treballadors

Actualitzada 17/10/2016 a les 11:38

La vaga indefinida convocada pels treballadors de Bergé Logística a la fàbrica Saint Gobain de l’Arboç (Baix Penedès) que havia de començar aquest dilluns ha quedat desconvocada. La plantilla i la direcció van arribar a un principi d’acord durant l’última reunió de mediació amb el qual el comitè d’empresa dóna per satisfetes la majoria de reivindicacions. Entre altres, la CGT ha informat que l’empresa ha reconegut el deute amb els treballadors pel que fa a les hores extres, la nocturnitat i els salaris, alhora que s’ha compromès a contractar de forma indefinida tres empleats que el Comitè considerava que estaven en Frau de Llei. Al mateix temps, s’ha acordat obrir una Taula de Negociació per analitzar i discutir altres qüestions. Ara l’assemblea de treballadors haurà de ratificar el document.



El sindicat CGT ha explicat que, entre els punts recollits al principi d’acord per desconvocar la vaga, també hi ha el compromís de reforçar les línies amb més càrrega de treball, alhora que els treballadors gaudiran de cinc minuts més en el temps de descans per a l’entrepà, que passarà a ser d’un total de 20 minuts. Finalment, es reconeixerà la secció sindical de la CGT amb caràcter general, revertint la situació que hi havia fins ara, en què el sindicat denunciava manca d’informació cada cop que feia una consulta a la direcció.



Pel que fa a la nova Taula de Negociació que han establert treballadors i direcció, s’hi analitzarà la possibilitat de contractar de forma indefinida cinc treballadors a mitja jornada per donar els relleus de descans. També es valorarà el reconeixement dels plusos dels dissabtes, diumenges i festius. Sobre aquesta última qüestió, les dues parts s’han compromès a arribar a un acord sobre els imports abans del 15 de gener de 2017, els quals seran abonats amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener.



La CGT ha aplaudit el principi d’acord de Bergé Logística a l’Arboç assegurant que «ha estat un avenç en les relacions laborals amb l’empresa» i ha celebrat que «elimina substancialment la precarietat en l’ocupació». Al mateix temps, ha recordat que els pactes en matèria de retribucions preveuen ser incrementats segons les taules salarials del Conveni de les Indústries Siderometal•lúrgiques de Tarragona. Tot i la satisfacció general, el sindicat apunta que mantindrà les negociacions per tal d’«acabar» amb les contractacions a través d’empreses de treball temporal.