Veïns de Cunit diuen «no» al trasllat del pàrquing d'autocaravanes a la urbanització Pla de Mar

Asseguren que molestarà els veïns i no veuen «lògic» allunyar l'espai de la platja

Actualitzada 14/10/2016 a les 19:57

Diversos veïns de Cunit es mostren contraris a la decissió del consistori de traslladar el pàrquing d'autocaravanes a la urbanització Pla de Mar, entre el carrer Onofre Llopis i el carrer dels Horts a través d'una petició online a la plataforma Change.org L'Ajuntament de Cunit vol ubicar els vehicles, que actualment aparquen davant de la platja, en un solar públic. D'aquesta manera, segons denuncien els veïns a través de la petició, «es pretén cedir aquest espai, que s'hauria de destinar a un ús exclusiu per al ciutadà, a una empresa privada per ubicar allà el seu negoci». Asseguren que altres municipis del Baix Penedès han rebutjat aquesta idea, i que si Cunit l'accepta «autocaravanes de moltes d'aquestes localitats vindran a aparcar a Cunit».La principal crítica que rep el projecte per part dels veïns és la proximitat del solar en qüestió amb els habitatges, una distància d'uns 4 o 5 metres. «Per normativa municipal no es pot construir cap mur d'aïllament, així que el soroll, la pudor de les aigües residuals a l'estiu quan hi visqui gent, i la falta de vigilància i seguretat» són alguns dels aspectes que preocupen els veïns.Les solucions que aquests veïns plantegen al consistori són «la construcció del pàrquing al mateix lloc on hi ha ara l'espai habilitat però que és irregular» o que «acondicioni zones blaves pel seu estacionament». A més, asseguren que així també es potenciarà el turisme, ja que l'espai és més proper a la platja que la urbanització.