La Policia estudia obrir una unitat d'estrangeria i documentació al Vendrell

La capital del Baix Penedès podria disposar d'un servei que actualment només tenen Reus, Tarragona i Tortosa

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 15:24

La Dirección General de Policía (DGP) està fent un estudi per a la instal·lació d’una nova oficina d’expedició de documentació al Vendrell. Aquesta acció arriba després que la Confederación Española de Policía (CEP) denunciés, des de fa diversos anys i a través del seu Comitè Provincial de Tarragona, la necessitat d’aquest tipus d’equipament policial al Vendrell.



D’aquesta manera, la capital del Baix Penedès podria disposar en breus d’un servei que actualment només tenen Reus, Tarragona i Tortosa. CEP Tarragona calcula que aquesta oficina pot arribar a expedir entre 15.000 i 20.000 documents anuals, per la qual cosa es descongestionarien la resta d’oficines de la demarcació.



CEP Tarragona demana a veïns, ajuntament i comerciants del Vendrell que «continuïn recolzant la nostra reivindicació de la necessitat de dotar un municipi de gairebé 40.000 habitants amb una instal·lació de servei ciutadà tan necessària». Per altra banda, l’organisme també reclama l’obertura d’una oficina d’aquestes característiques a Móra d’Ebre.