La Coordinadora de Calafell anuncia un ampli calendari de protestes amb l’objectiu que el Govern atengui les seves demandes

Actualitzada 12/10/2016 a les 13:21

La Coordinadora de Calafell -formada per associacions de veïns, empresaris i partits polítics- ha convocat una nova protesta al Baix Penedès per reclamar la gratuïtat de l’autopista C-32. Segons ha explicat la portaveu de l’entitat, Sònia Mirambell, el 28 d’octubre a les set de la tarda portaran a terme una marxa a peu per la carretera C-31 entre els municipis de Cunit i Segur de Calafell. El 19 d’agost la Coordinadora ja va convocar un doble tall simultani en aquesta via i, a més de la marxa del 28 d’octubre, ha programat tres accions més fins a finals d’any per reclamar l’atenció de les institucions. «No ens aturarem i farem més talls fins que la Generalitat i el Parlament ens cridin», ha advertit la portaveu. A més, els veïns demanen una entrevista urgent amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, per trobar solucions als problemes de mobilitat de la zona.



«No només demanem que s’aixequin les barreres, sinó que volem una alternativa de via ràpida. La C-31 ja no s’hauria de dir així ja que està considerada una rambla urbana», ha afegit la representant dels veïns. Mirambell ha advertit dels problemes de mobilitat que es registra a la zona del Baix Penedès i el Garraf. «A Calafell el tràfic és immens i, a Cunit, on tenen més rotondes que semàfors, les topades de vehicles hi són constants», ha denunciat. A banda de la protesta del 28 d’octubre, la Coordinadora ja té preparades tres accions més fins a finals d’any. «Anem rebent notícies que no volen allargar les concessions, així que quan ho facin deixarem les protestes», ha afirmat la seva portaveu.



La Coordinadora de Calafell reclama diàleg al Govern per trobar solucions a la problemàtica. «Els consellers i els polítics que facin el favor de mirar cap al Baix Penedès i el Garraf perquè ens tenen oblidats i deixats de la mà de Déu; que es posin les piles perquè nosaltres no estem més disposats a suportar aquest greuge que tant ens perjudica», ha sentenciat Sònia Mirambell. El passat 19 d’agost la Coordinadora de Calafell va aplegar unes 200 persones en un doble tall a la carretera C-31 a Cubelles (Garraf) i Segur de Calafell (Baix Penedès) per demanar la gratuïtat de l'autopista C-32. L’acció, que va rebre el suport de les institucions locals, es va fer a les portes d’un cap de setmana, coincidint amb un elevat nombre de desplaçaments de persones que estiuegen a la zona.