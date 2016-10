Saint Gobain preveu un augment d'activitat de la companyia aquest 2016

El president de l'empresa ha realitzat una visita a la planta de l'Arboç

El president mundial de Saint Gobain, Pierre André de Chalendar, ha lloat la situació de la companyia al conjunt de l’estat espanyol, assegurant que aquest 2016 l’activitat de la firma creixerà «entre un 5 i un 10%», en el marc d'una visita realitzada a la fàbrica de l'Arboç. «A Espanya estem en un moment molt important», ha afirmat.



Chalendar ha destacat el comportament a l’alça del sector de l’automoció i la construcció, mentre ha lamentat que l’activitat en l’àmbit de les infraestructures «es troba una mica aturada». Pel que fa al futur més imminent, el màxim responsable de Saint Gobain ha assegurat que la companyia apostarà per digitalitzar el procés de fabricació de vidres per a automòbils, alhora que s’adaptarà al sector dels vehicles intel·ligents.



Per altra banda, el president mundial de l'empresa ha criticat la falta de govern a l’estat espanyol, assegurant que aquesta situació perjudica l’activitat de la companyia en el sector de les infraestructures. Chalendar ha posat com a exemple el Pla Hidrològic Nacional, que ha lamentat que estigui «paralitzat» degut a la manca d’entesa. «Cal prendre decisions per planificar els propers anys, i ara mateix estem endarrerits», ha afirmat. D’altra banda, preguntat per la situació a Catalunya i sobre l’afectació que podria tenir el procés sobiranista en l’activitat de la cristallera que presideix, Pierre André de Chalendar ha evitat contestar de forma directa. «Respondré d’una altra manera i li diré que el ‘Brexit’ no em sembla bo», ha dit, afegint que «necessitem més Europa».