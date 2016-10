Els arbres de la plaça Vella del Vendrell ja han estat retirats

Un cop retirats, els operaris han trobat fongs al seu interior

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 15:02

Els treballs per retirar els arbres de la plaça Vella del Vendrell ja han finalitzat. Els problemes de desarrelament que els tècnics del consistori havien anunciat que patien els arbres a causa d'obres que s'han anat realitzant al lloc al llarg dels anys, se sumen els fongs que se'ls han trobat al seu interior, tal com ha publicat el consistori al seu compte de Twitter després de procedir amb l'extracció.



A més, el recent anunci que va realitzar la Colla Jove Xiquets de Tarragona la setmana passada, de realitzar el 3de10 amb folre i manilles a la plaça Vella durant la Diada Castellera de Santa Teresa del dia 16, també ha obligat a accelerar la retirada, que enlloc de tenir lloc aquesta setmana estava prevista en un termini d'uns dos mesos.



Aquest mateix dilluns l'alcalde del Vendrell anunciava, en roda de premsa, que enlloc dels arbres des de fa uns mesos s’està estudiant un projecte alternatiu per la mateixa plaça que inclogui la incorporació de mobiliari urbà amb la voluntat de mantenir alguns elements de verdor a la plaça Vella. Un procés amb el que s’està comptant amb l'opinió dels veïns de la plaça i els seus voltants.