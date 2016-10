L'anunci de la Jove de Tarragona obliga a accelerar la retirada dels arbres de la plaça Vella

Els liles volen portar el 3d10 amb folre i manilles a la plaça Vella durant la Diada Castellera de Santa Teresa del dia 16

El recent anunci que va realitzar la Colla Jove Xiquets de Tarragona la setmana passada, de realitzar el 3de10 amb folre i manilles a la plaça Vella del Vendrell durant la Diada Castellera de Santa Teresa del dia 16, ha obligat a accelerar la retirada d'arbres de la mateixa plaça.L'actuació estava prevista de dur a terme en un termini d'uns dos mesos, després que els informes tècnics ho aconsellessin per motius de prevenció i seguretat. El regidor de Serveis Públics, Josep Marrasé, ha detallat que «des de fa mesos la regidoria de Via Pública està fent un seguiment acurat de l’estat dels arbres de la plaça Vella i s’ha detectat que pateixen un desarrelament important a causa de diverses obres que s’han anat fent a la plaça al llarg dels anys». El regidor ha afegit que les circumstàncies sobrevingudes, com és el cas de la propera diada castellera de la Fira, han fet accelerar el procés i al llarg d’aquesta mateixa setmana els tres arbres seran retirats.D’altra banda, l’alcalde del Vendrell ha donat a conèixer que també des de fa uns mesos s’està estudiant un projecte alternatiu a la presència dels arbres, que inclogui la incorporació de mobiliari urbà amb la voluntat de mantenir alguns elements de verdor a la plaça Vella. Un procés amb el que s’està comptant amb l'opinió dels veïns de la plaça i els seus voltants.