Els treballadors de Bergé Logística anuncien una vaga indefinida a la fàbrica Saint Gobain

L’aturada començarà el 17 d’octubre per rebutjar l’actitud de la companyia, a qui acusen d’incomplir els acords pactats fa sis mesos

Actualitzada 10/10/2016 a les 14:50

Els treballadors de Bergé Logística a la cristalleria Saint Gobain de l’Arboç han convocat una vaga indefinida per rebutjar l’actitud de la companyia, que des del mes d’abril va subrogar la plantilla adquirint diversos acords que els sindicats asseguren que no s’han complert. Bergé va assumir el departament logístic de Saint Gobain el passat mes d’abril, rellevant tres empreses que anteriorment ja s’havien encarregat d’aquesta àrea, les quals van rescindir els contractes perquè van entrar en suspensió de pagaments –les dues primeres-, mentre que amb la tercera es va adduir a una manca de rendibilitat. Segons el sindicat CGT, des que es van acordar les condicions de subrogació dels 45 treballadors del logística, Bergé està «complint el que vol». Entre altres, la plantilla acusa l’empresa de manca d’informació, de no pagar les hores extra i de mantenir els salaris a nivells inferiors dels que es van pactar. La vaga està previst que comenci el 17 d’octubre.



El sindicat CGT, majoritari a la fàbrica de Saint Gobain, ha assegurat que l’acord assolit amb Bergé en el moment que aquesta companyia va adquirir el departament de Logística de la fàbrica de l’Arboç recollia el compromís d’una subrogació total de la plantilla, alhora que s’anunciava que es convertirien en indefinits diversos contractes considerats fins aleshores frau de llei.



Al mateix temps, segons ha afirmat el sindicat, es va acordar que els treballadors es cenyirien al Conveni de les empreses siderometal•lúrgiques de Tarragona, que es produiria una pujada lineal de 25 euros a tota la plantilla i que es pagaria l’antiguitat. Entre altres punts, l’acord també fixava els salaris mínims per a les noves contractacions «per garantir que no es contribuïa a una ocupació precària».



Amb tot, el Comitè d’empresa de Saint Gobain a l’Arboç ha acusat la companyia de fer cas omís dels acords: «És un incompliment rere l’altre», ha assegurat a l’ACN el president del Comitè, David Santamaria, destacant que els treballadors no cobren les hores extra a les quals estan «obligats» i que els salaris es situen «per sota dels nivells pactats».



Santamaria ha assegurat que el mig centenar de treballadors del departament de logística «estan passant un calvari» degut a les constants negociacions que han de superar cada cop que una nova companyia es fa càrrec d’aquest departament. «Al final els tracten com a mercaderia en mans d’uns patrons que van passant, com qui va al mercat a comprar esclaus», ha etzibat.



Els treballadors de Bergé Logística a la fàbrica de Saint Gobain s’oposen frontalment a la situació en què es troben, i per aquest motiu el passat divendres van registrar la convocatòria de vaga indefinida, que arrencarà el dia 17 al torn de les 6 h. Abans, però, aquest proper dijous dia 13 hi ha prevista una última reunió de mediació amb la direcció de Bergé als Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona. Si no hi ha entesa, la vaga tirarà endavant.