El Suprem avala el canvi d'usos que va fer l'Ajuntament de Calafell a la finca de Cal Perotet

El litigi entre l'empresa propietària dels terrenys, Sunway, i el consistori continua per la via penal

Actualitzada 10/10/2016 a les 18:48

El Tribunal Suprem ha dictat que el canvi d’usos que l’Ajuntament de Calafell va fer a la finca de Cal Perotet va ser correcta. En un comunicat, el consistori ha anunciat que la sala contenciós-administrativa del TS ha avalat l’aprovació del pla general, que autoritzava l’Ajuntament a fer un centre cívic als terrenys de l’empresa Sunway SL.



La sentència culmina un procés judicial iniciat el 2011, quan Sunway va impugnar el POUM perquè anteriorment ja hi havia un conveni signat per construir-hi un centre comercial si es conservava l’edifici de la Masia Can Perotet. El permís per fer l’obra no es va arribar a desencallar i Sunway va enderrocar la masia per perill d’esfondrament. Aleshores l’Ajuntament va planificar el centre cívic, fet que la companyia va interpretar com una represàlia. Tot i que el contenciós administratiu queda resolt, l’empresa també va denunciar els fets per la via penal, acusant l’ex alcalde Jordi Sánchez, l’alcalde Ramon Ferré i el director d’Urbanisme de prevaricació i falsedat documental. El cas és ara pendent d’anar a judici.



D'aquesta manera, la Comissió territorial d’Urbanisme «van actuar dins la llei, sense cap intenció de represaliar o perjudicar l’empresa titular dels terrenys». Al mateix temps, l’Ajuntament subratlla que el TS «descarta que el consistori busqués apropiar-se dels terrenys de la finca de manera gratuïta». Pel que fa a la nova qualificació dels terrenys, l’Ajuntament remarca que el Suprem es posiciona en la mateixa línia que ho havia fet el TSJC, adduint que el municipi tenia «necessitat de nous equipaments públics». Finalment, en referència als terrenys compensatoris que va rebre Sunway arran de la requalificació, es nega que aquests fossin de menor valor i es descarta que hi hagués perjudici econòmic per a l’empresa.



La sentència del Tribunal Suprem vers la denúncia contenciós-administrativa és ferma i definitiva, però el litigi entre Sunway i l’Ajuntament de Calafell continua obert per la via penal. La companyia i la Fiscalia acusen l’exalcalde Jordi Sánchez i l’alcalde Ramon Ferré –anteriorment regidor d’Urbanisme- i el director d’Urbanisme de delictes de prevaricació i falsedat documental. La Fiscalia demana nou anys d’inhabilitació per als tres acusats, i un any de suspensió per a Ferré i el responsable d’Urbanisme. Sobre aquesta qüestió, Ramon Ferré s’ha mostrat sorprès: «És al·lucinant que un tribunal ens acusi d’haver actuat malament, mentre un altre sentenciï que la nostra actuació va ser correcte». «És de bojos», ha afegit, lamentant que el cas hagi d’anar a judici.