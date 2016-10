La pluja provoca talls de llum en diversos pobles del Baix Penedès

També hi ha hagut complicacions de trànsit en punts com Cunit a causa de l'acumulació d'aigua a la via

Actualitzada 06/10/2016 a les 09:56

Protecció Civil ha rebut diversos avisos aquest matí per incidències puntuals al Baix Penedès relacionades amb la pluja. Concretament, s'han rebut alertes, majoritàriament per talls del subiminstrament elèctric, des de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, l’Arboç i Castellet i la Gornal. En tots els casos en aquesta zona, han estat incidències puntuals que s’han anat resolent amb rapidesa, segons la companyia, que no ha precisat el nombre d’afectats.



Concretament a Cunit han caigut 14,7 l/m2 en 20 minuts a l’estació metereològica dela Policia Local i 13,0 al camp de futbol. L’acumulació d’aigua a provocat complicacions en el trànsit en les principals vies, com la C-31, l’avinguda de la Font i l’avinguda Sitges. L’aiguat ha provocat que es tombessin alguns contenidors, tot i que la situació s’ha reestablert sense conseqüències greus.