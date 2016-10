Part dels ingressos obtinguts amb les inscripcions es destinen a la campanya 'En el amor y en el cancer' de la Fundación Más que Ideas

Redacció

Actualitzada 05/10/2016 a les 11:57

L’Arboç va acollir aquest diumenge 2 d’octubre la primera edició de la Marxa/Cursa contra el càncer, organitzada per l’Ajuntament del municipi. L’esdeveniment esportiu i solidari va comptar amb la participació de més de 500 persones, que van recórrer un circuit urbà per l’interior de la vila.



Part dels ingressos obtinguts amb les inscripcions, que van desbordar la previsió dels organitzadors, va anar destinada a la campanya En el amor y en el cancer de la Fundación Más que Ideas. El consistori del municipi ja ha programat una segona edició d’aquest esdeveniment per l’1 d’octubre del 2017.



La primera edició de la Marxa/Cursa Solidària contra el Càncer és una iniciativa promoguda per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Arboç amb la col·laboració del Club Esportiu l’Arboç.