Detingut per amenaçar amb un destornillador dos vigilants en un vagó de tren

L'home, que feia el trajecte de Reus a Barcelona, no portava bitllet i es va mostrar agressiu davant l'autoritat

Actualitzada 05/10/2016 a les 09:53

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns 3 d'octubre un home per atemptat i amenaces als vigilants de seguretat d'un tren que feia el trajecte de Reus a Barcelona.



El passatger detingut es va atrinxerar el passat dilluns a la tarda al vagó de les bicicletes, on va amenaçar als vigilants de seguretat del tren amb un destornillador. Els fets van succeir després que l'interventor del tren cridés als vigilants en veure que l'home, que no portava bitllet, mostrava una actitud agressiva. Els vigilants van intentar que l'home es calmés, moment en què el detingut es va tancar al vagó i es va treure el destornillador de la butxaca del pantaló. Els vigilants van aconseguir reduir l'home després de diversos forceigs i el van baixar del tren a l'estació de Sant Vicenç de Calders.



Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra del Vendrell es van dirigir a l'estació de Sant Vicenç, on van detenir l'home per atemptat i amenaces als vigilants de seguretat. Aquest dimarts es va deixar lliure a l'home amb detenció sense efecte i amb l'obligatorietat de presentar-s al jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell quan sigui requerit.